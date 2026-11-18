Коммунальные службы направили специальную технику и работников для расчистки улиц в городском округе Мытищи. Дворники убирают снег с дорог и тротуаров.

В первую очередь расчищают подходы к поликлиникам, школам и жилым дворам.

На фоне обрушившегося на Московский регион в ночь на среду снегопада местных жителей попросили сохранять максимальную бдительность за рулем либо сделать выбор в пользу общественного транспорта.

Автомобилистам напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции в непогоду, а также об опасности парковки возле деревьев.

Метеоролог Александр Ильин рассказал 360.ru, что выпавший 18 ноября снег растает почти по всей территории Москвы и Подмосковья