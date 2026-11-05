Встреча спортсменов с композитором Сергеем Мудровым прошла в Люберцах

В преддверии Дня народного единства в школе олимпийского резерва «Союз» в Дзержинском прошла встреча дзюдоистов и самбистов с Сергеем Мудровым. В прошлом спортсмен, а сегодня продюсер, композитор и поэт рассказал ребятам о своем профессиональном пути, творчестве и особом проекте, которому посвящает часть своей работы.

Проект «УчимЗнаем» помогает детям, проходящим длительное лечение, продолжать учебу и заниматься творчеством прямо в стенах больницы. Одной из идей встречи стало участие юных спортсменов в таком творческом деле. Ребятам предложили записать аудиосказку для маленьких пациентов центра. Для чтения выбрали произведение Александра Китенко «Самый сильный». История о силе получила особое продолжение: теперь ее услышат дети, которым особенно нужны внимание, поддержка и положительные эмоции.

«Сергей Валерьевич — интересный человек, легенда. И вот этот опыт взаимодействия с такими сложными детьми, мне кажется, он важен и для наших воспитанников. Важно знать, что жизнь состоит в том числе из таких проблемных ситуаций, сложных, но всегда есть выход, в том числе благодаря таким светлым добрым людям, которые несут что-то в этот мир», — отметил директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

День народного единства напоминает: общество становится сильнее, когда люди объединяются ради общего дела. И эта встреча показала, что спортивная подготовка, творчество и искреннее желание помочь могут стать частью одной команды. Ведь сила измеряется не только результатами в спорте, но и поступками за его пределами.