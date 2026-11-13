Жители Московской области получили возможность полностью в электронном виде получать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

В ведомстве отметили, что процесс получения разрешения стал проще и удобнее

«Теперь жители региона могут подать заявление онлайн, воспользовавшись регпорталом. Кроме того, в электронную форму услуги внедрены умные сервисы, которые помогут заявителям сэкономить время при подаче заявки и не допустить ошибок», — говорится в сообщении.

Система автоматически проверит наличие ранее поданного заявления, по которому еще не принято решение, и при его обнаружении выведет уведомление на экран. Другой сервис самостоятельно заполнит сведения о детях или подопечных заявителя, если эти данные есть в личном кабинете госуслуг или в информационной системе Министерства социального развития Московской области.

Предварительное разрешение органа опеки и попечительства обязательно для продажи квартиры или другого имущества, где есть доля собственности у ребенка. За согласием могут обратиться законные представители детей до 14 лет либо сами подростки от 14 лет с согласия законных представителей.

Услуга «Разрешение органа опеки, затрагивающее имущественные права несовершеннолетнего» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Семья» — «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.