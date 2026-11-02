Большой праздничный концерт ко Дню города прошел в Раменском

Мероприятие собрало на одной сцене известных исполнителей и творческие коллективы. Концерт был посвящен 100-летию Раменского и открытию нового творческого сезона работников культуры.

Председатель Совета депутатов округа Юрий Ермаков и почетный житель Владимир Демин тепло поприветствовали зрителей. В холле Дома культуры для собравшихся играл оркестр «Рамджазбенд», где также работала фотовыставка. Посетители могли изучить экспозицию и сделать памятные кадры в специально оформленной зоне. Зрителям показали яркую программу. Известные артисты, музыканты и участники популярных телепроектов вышли на сцену вместе с творческими коллективами. Каждый участник в финале номера отмечал, что рад выступать на юбилее округа.

Концерт объединил зрителей всех возрастов и показал, что любовь к родному городу — это главная ценность, которая передается из поколения в поколение.

