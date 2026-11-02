Капремонт 6 жилых домов в Лосино-Петровском планируют завершить до конца года

В Лосино-Петровском близится к завершению годовая программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году работы провели в четырех зданиях, еще в двух ремонт продолжается. Всего подрядчики Фонда капитального ремонта выполнили 20 видов работ, затронувших основные конструкции и инженерные системы домов.

В доме № 1 в микрорайоне Солнечном отремонтировали внутренний и фасадный газопроводы, установили датчики контроля загазованности, привели в порядок подвал, фундамент и плоскую крышу. Также обновили внутридомовую систему электроснабжения. Все перечисленные работы завершены.

В доме № 17 на улице Ленина отремонтировали плоскую крышу, системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения. Кроме того, заменили общедомовые узлы учета воды. В доме № 21 на той же улице завершили ремонт плоской крыши.

На Первомайской улице в доме № 7 заменили лифтовое оборудование, а в доме № 9 выполнили гидроизоляцию и ремонт подвала, а также обустроили дренажную систему.

В доме № 11 на улице Суворова завершили ремонт внутреннего и фасадного газопроводов с установкой датчиков контроля загазованности, а также плоской крыши. При этом работы по обновлению фасада с применением бескаркасной системы утепления продолжаются. Сейчас их строительная готовность составляет 5%, завершить ремонт планируют до конца декабря.

Качество и ход работ контролируют специалисты Фонда капитального ремонта и строительного надзора.

В этом году также изменились условия работы с подрядчиками: договоры на проведение капремонта заключают на один год, а в ведении одной организации может находиться не более пяти многоквартирных домов. Такой подход призван усилить контроль за качеством ремонта.