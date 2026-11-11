Жители востока Подмосковья сэкономили на газификации более 550 раз

Более 550 жителей восточного Подмосковья сэкономили на подключении газа благодаря региональной льготе. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Одна из семей — Юлия и ее супруг — построила дом в Воскресенске в мае этого года. Заявку на подключение Юлия подала через Региональный портал госуслуг в конце лета, а 10 ноября в доме заработал газовый котел.

Меры поддержки включают бесплатные работы по газификации в границах участка заявителя и покупку газоиспользующего оборудования на сумму до 80 085 рублей. Газификация домов жителей с льготным статусом — одна из приоритетных задач «Мособлгаза».

Подать заявку на льготную социальную газификацию можно только на портале РПГУ. Право на подключение газа с помощью льгот предоставляется, если населенный пункт с частным домом газифицирован и находится в Подмосковье, это первичное подключение по соцгазификации, заявитель — собственник и зарегистрирован в газифицируемом домовладении, а сам дом — единственный объект недвижимости с назначением «жилое» в собственности заявителя.