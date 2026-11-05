Воробьев поздравил работников судебной системы с праздником

Воробьев: суды Подмосковья за год рассмотрели 2,7 млн дел

Суды Московской области за прошлый год рассмотрели около 2,7 миллиона дел и материалов. В судебной системе региона работают более 1,3 тысячи судей и свыше 3,6 тысячи сотрудников аппаратов судов. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он поздравил с Днем работника суда судей, сотрудников судебных аппаратов, мировых судей, а также ветеранов системы и судей в отставке.

«За каждой такой цифрой — жизненные ситуации, судьбы людей, интересы бизнеса и государства. Поэтому особенно важны профессионализм, беспристрастность и ответственность тех, кто принимает решения», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона отметил развитие электронного правосудия и внедрение цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Эти инструменты помогают уменьшить объем рутинных операций и ускорить судебные процессы.

Ранее президент России Владимир Путин отметил нехватку судей в России.