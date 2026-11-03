Новый сезон Единой школьной лиги открыли в округе Пушкинский

3 ноября во Дворце спорта «Пушкино» дан старт очередному сезону Единой школьной лиги. В 2026 году к участию в проекте присоединились 22 общеобразовательных комплекса округа.

Единая школьная лига была запущена в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России». В прошлом сезоне проект охватил все Подмосковье.

Церемонию открытия провели глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, председатель окружного Совета депутатов Артем Садула, депутат Мособлдумы Инна Орлова, депутат окружного Совета Сергей Батищев, а также победители Единой школьной лиги прошлого сезона. Они обратились к участникам с напутственной речью и по традиции нажали символическую кнопку старта.

«Единая школьная лига набирает обороты. С каждым годом растет количество участников: в 2026 году к борьбе присоединились 22 общеобразовательных комплекса. Опыт участия в подобных мероприятиях формирует хороший фундамент для будущих достижений нашего подрастающего поколения», — отметил глава округа Максим Красноцветов.

На протяжении ближайших месяцев учащиеся 5–11 классов будут отстаивать честь школы на муниципальном этапе соревнований в пяти видах спорта: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах и новой дисциплине — настольном теннисе, который был добавлен в программу в 2026 году. В этом сезоне участвовать в турнирах наравне со школьниками смогут их ближайшие родственники, а полученные ими баллы будут суммироваться с общешкольными. По итогам набранных очков определятся победители как по видам спорта, так и в общем зачете.

Следующий этап школьной лиги — региональный. Он пройдет весной и завершится «Финалом четырех».