В Подмосковье расчистили более 7,7 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП

В Московской области с начала года расчистили более 7,7 тысячи гектаров охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион».

Работы ведут в рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду. Они направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Наибольший объем работ выполнен в округах: Солнечногорск — 215 гектаров, Талдомский — 163 гектара, Наро-Фоминский — 156 гектаров, Луховицы — 142 гектара, Серпухов — 126 гектаров, Пушкинский — почти 12 гектаров.

Всего в 2026 году компаниями было запланировано расчистить 7841,5 гектара охранных зон рядом с линиями электропередачи в Подмосковье. Большую часть мероприятий по опиловке традиционно выполнили в весенние и летние месяцы.

В ходе работ также проводят утилизацию и вывоз порубочных остатков. Специалисты соблюдают требования природоохранного законодательства и следят за тем, чтобы расчистка не наносила ущерба зеленым насаждениям за пределами охранных зон.

«Расчистка охранных зон линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности — одно из ключевых направлений этой работы. Мы не просто убираем ветки и поросль: мы сокращаем риски, которые могут привести к повреждению проводов и опор в непогоду, когда на регион обрушивается непогода», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Работу по расчистке охранных зон линий электропередачи продолжат до конца года в соответствии с утвержденными планами.