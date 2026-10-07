В Луховицах на 60% готово обновление школы № 9

В Луховицах продолжается модернизация средней школы № 9 на Учебном переулке. Строительная готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

Обновление учреждения ведется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

«На объекте 30 человек, две единицы техники. Строители завершили демонтажные и кровельные работы, ведут общестроительные, фасадные и отделочные работы, занимаются монтажом инженерных коммуникаций, завершают установку окон и витражей», — сообщила пресс-служба ведомства.

Здание общей площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров после завершения ремонта будет полностью соответствовать современным образовательным стандартам. Здесь создадут обновленные учебные кабинеты, просторные рекреации, современные инженерные системы и безопасную пришкольную территорию.

Также в рамках проекта предусмотрено обустройство спортивного ядра площадью более четырех тысяч квадратных метров для занятий физкультурой и спортивных мероприятий.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2027 года.