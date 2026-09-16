Новый беговой проект запустили в Люберцах

На Малаховском озере в минувшие выходные стартовал новый проект С95. На открытии собрались не только местные любители пробежек, но и бегуны из других районов.

Название проекта отражает его суть: С95 — суббота, 09.00, 5 километров. Проект парковых пробежек международный — охватывает Белоруссию, Сербию и Россию. Теперь он есть и в Малаховке, которая стала 29-й локацией в стране.

Организатор парковых пробежек С95 в Малаховке Валерий Грушевский рассказал, что проект парковых пробежек зародился в Англии в 2004 году. В 2014-м он появился и в России, но 2022 году был закрыт по политическим причинам И тогда бегуны решили сделать такой же проект, независимый от других государств, для России.

Дистанция составляет два круга вдоль Малаховского озера. Победителей и проигравших нет — всегда завершает пробежку замыкающий волонтер. Бегать или даже пройти расстояние в 5 километров пешком могут бесплатно все желающие без ограничения возраста.