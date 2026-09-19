Столетняя ветеран ВОВ Мазятова проголосовала на выборах в Дзержинском

Столетняя ветеран Великой Отечественной войны Адельфина Мазятова проголосовала на выборах на участке № 240 в Дзержинском. За свою жизнь она не пропустила ни одних выборов, сообщил 360.ru.

Мазятова считает участие в голосовании возможностью влиять на жизнь страны и уверена, что приходить на выборы важно людям всех возрастов.

На избирательный участок ветерана сопровождал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он пообщался с Мазятовой, поблагодарил ее за участие в голосовании и подарил цветы.

Вековой юбилей Адельфина Михайловна отметила 31 декабря 2025 года. Тогда Волков поздравил ветерана с 100-летием. Мазятова является почетным гражданином Дзержинского.