Делегация ШОС побывала в Центре общественного наблюдения в Подмосковье

Делегация Шанхайской организации сотрудничества посетила Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. Об этом сообщил пресс-центр Подмосковья по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы.

С работой центра познакомились представители Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Для иностранных наблюдателей провели экскурсию и показали, как организовано наблюдение за ходом голосования.

Заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань рассказала, что возглавляет делегацию из 15 человек, прибывшую для ознакомления с избирательным процессом.

«Я бы хотела выразить глубокую благодарность принимающей стороне за оказанное всестороннее содействие в организации нашей работы», — сказала она.

Представителям делегации также рассказали о разных способах голосования. Пяо Янфань отметила возможность воспользоваться бумажным бюллетенем или ДЭГ, а также организацию голосования в медицинских учреждениях, СИЗО и для маломобильных избирателей.