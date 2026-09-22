Передвижной маммограф начал работу в Дмитровском округе

В Дмитровском округе работают три стационарных цифровых маммографа и один передвижной комплекс. Оборудование позволяет жительницам проходить обследования не только в городских поликлиниках, но и ближе к месту проживания.

Стационарное оборудование установлено во взрослой поликлинике Дмитрова, а также в Яхромской и Синьковской поликлиниках. Благодаря передвижному маммографу обследования могут проходить жители отдаленных населенных пунктов округа — специалисты регулярно организуют выезды по месту жительства пациентов.

Цифровая маммография позволяет выявлять заболевания молочной железы на ранних стадиях и проводить более точную диагностику.

«Три цифровых маммографа работают в наших поликлиниках, еще один выезжает в населенные пункты округа. Для большой территории это особенно важно: современная диагностика должна быть доступна не только жителям Дмитрова. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше возможностей у врачей своевременно начать лечение», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Запись на маммографическое исследование проводится лечащим врачом при наличии показаний. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122.

Оборудование приобретено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».