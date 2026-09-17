Почти 3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с января

Почти три миллиона жителей Подмосковья с начала года прошли диспансеризацию. Бесплатное обследование и профилактический медосмотр доступны в поликлинике по месту прикрепления.

Зампред правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что регулярные обследования помогают обнаружить заболевания на ранней стадии, получить консультацию специалиста и при необходимости своевременно начать лечение.

«Регулярная проверка здоровья дает возможность вовремя заметить отклонения, получить консультацию врача и при необходимости начать лечение», — сказал он.

Результаты диспансеризации можно узнать дистанционно во время телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел все исследования первого этапа, заключение автоматически поступит в его личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на обследование можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», портал «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».