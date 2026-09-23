360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Студенты из Одинцова посетили «Фабрику современных технологий»

    Фото: Министерство образования МО

    Студенты Одинцовского техникума, обучающиеся по специальности «Сварочное производство», посетили с экскурсией «Фабрику современных технологий». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Директор предприятия Александр Гаркавенко рассказал о последних разработках в области сварочных технологий и их значении для энергетической отрасли. Студенты узнали о современных методах сварки, их преимуществах и возможностях применения в реальных производственных условиях.

    Экскурсия прошла в рамках популяризации ФП «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и «Месячника профориентации».

    Читайте также

    Третий тур конкурса «Учитель года» завершился в Подмосковье

    Время диспансеризации в поликлинике №13 в Дзержинском продлили до 21:00

    Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по футболу среди глухих

    Семья с общей трудовой историей в 357 лет пришла на выборы в Подольске

    Фестиваль волонтеров прошел в Наро-Фоминске

    Более 1,3 тысячи камер «Безопасного региона» установили в Подмосковье в августе

    Второй день голосования завершился в Балашихе

    События в парках Солнечногорска вошли в число лучших в Подмосковье

    Учитель истории из Ногинска подготовила 100-балльника по ЕГЭ

    Новый автобус до метро «Митино» запустят из поселка Путилково 14 сентября

    «Мострансавто» вывело на маршруты Подмосковья более 100 новых автобусов

    Жители Химок проверили здоровье в рамках областной акции

    Дороги в Парковом микрорайоне привели в порядок в Подольске