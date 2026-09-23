Студенты из Одинцова посетили «Фабрику современных технологий»

Студенты Одинцовского техникума, обучающиеся по специальности «Сварочное производство», посетили с экскурсией «Фабрику современных технологий». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Директор предприятия Александр Гаркавенко рассказал о последних разработках в области сварочных технологий и их значении для энергетической отрасли. Студенты узнали о современных методах сварки, их преимуществах и возможностях применения в реальных производственных условиях.

Экскурсия прошла в рамках популяризации ФП «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и «Месячника профориентации».