Еще 14 площадок для бизнеса построят в Подмосковье

В Московской области построили более 500 тысяч квадратных метров производственных площадей в формате «лайт индастриал». Строительство еще почти 1,3 миллиона квадратных метров начнется в 2027–2029 годах, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на конференции «Индустриальная недвижимость», организованной деловым изданием «Ведомости».

«В реализации на текущий и следующий годы у нас находятся 14 крупных проектов — это более 790 тысяч квадратных метров недвижимости», — отметила Зиновьева.

По ее словам, в ТОП-5 городских округов по реализации проектов в формате «лайт индастриал» входят Люберцы, Жуковский, Подольск, Ленинский и Химки.

Партнер ХСА | INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин заявил, что «лайт индастриал» становится платформенной инфраструктурой для развития бизнеса. В INDUSTRIAL CITY в Подмосковье уже построено 517 тысяч квадратных метров, еще 311 тысяч квадратных метров строится, 445 тысяч квадратных метров проектируется. Общий объем площадей в реализации превышает 1,3 миллиона квадратных метров.

Готовые производственно-складские помещения, социально-бытовая и цифровая инфраструктура, а также экосистема из более чем 20 сервисов для резидентов позволяют запускать производство примерно за три месяца, отметил он.

«Лайт индастриал» — это готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой и инженерными сетями, позволяющими быстро и с наименьшими затратами запускать небольшие производственные предприятия.