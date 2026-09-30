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    Еще 14 площадок для бизнеса построят в Подмосковье

    Фото: Фото: "Ведомости"

    В Московской области построили более 500 тысяч квадратных метров производственных площадей в формате «лайт индастриал». Строительство еще почти 1,3 миллиона квадратных метров начнется в 2027–2029 годах, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на конференции «Индустриальная недвижимость», организованной деловым изданием «Ведомости».

    «В реализации на текущий и следующий годы у нас находятся 14 крупных проектов — это более 790 тысяч квадратных метров недвижимости», — отметила Зиновьева.

    По ее словам, в ТОП-5 городских округов по реализации проектов в формате «лайт индастриал» входят Люберцы, Жуковский, Подольск, Ленинский и Химки.

    Партнер ХСА | INDUSTRIAL CITY Артем Петрухин заявил, что «лайт индастриал» становится платформенной инфраструктурой для развития бизнеса. В INDUSTRIAL CITY в Подмосковье уже построено 517 тысяч квадратных метров, еще 311 тысяч квадратных метров строится, 445 тысяч квадратных метров проектируется. Общий объем площадей в реализации превышает 1,3 миллиона квадратных метров.

    Готовые производственно-складские помещения, социально-бытовая и цифровая инфраструктура, а также экосистема из более чем 20 сервисов для резидентов позволяют запускать производство примерно за три месяца, отметил он.

    «Лайт индастриал» — это готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой и инженерными сетями, позволяющими быстро и с наименьшими затратами запускать небольшие производственные предприятия.

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