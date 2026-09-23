Волонтеры провели интерактивные занятия по гигиене для пациентов НИКИ детства
В многопрофильном стационаре НИКИ детства волонтеры-медики провели для юных пациентов и их родителей занятие по личной гигиене. О мероприятии рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.
Участники встречи в игровой форме освоили технику гигиенического мытья рук и ухода за зубами на специальных макетах, повторяли действия волонтеров и задавали вопросы.
«Подобные социальные акции не только помогают скрасить период пребывания детей в стационаре, но и формируют у них правильные бытовые привычки», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Завершилась встреча общей зарядкой.