Подмосковных экспортеров пригласили на серию бесплатных вебинаров

Подмосковных предпринимателей приглашают на бесплатную серию вебинаров Российского экспортного центра, которая пройдет с 22 по 25 сентября. Участникам расскажут о выборе зарубежных рынков, адаптации продукции, поиске иностранных партнеров, логистике и цифровых инструментах для организации поставок.

Первое занятие состоится 22 сентября с 10:00 до 11:30 и будет посвящено продвижению российской продукции в странах Юго-Восточной Азии. Эксперты расскажут, как выбрать подходящую страну для экспорта, адаптировать упаковку и маркировку товара, а также выстроить переговоры с потенциальными партнерами. Регистрация на вебинар

23 сентября с 16:00 до 17:30 участники разберут особенности выхода на рынок Бразилии. В программе — поиск дистрибьюторов, формирование каналов сбыта, сертификация товаров и учет культурных особенностей местных потребителей. Зарегистрироваться на вебинар

24 сентября с 10:00 до 12:00 пройдет вебинар о цифровизации экспортных поставок в Киргизию. Участникам представят онлайн-платформы для поиска партнеров и инструменты автоматизации и контроля логистики. Подробнее о мероприятии

Завершит программу встреча 25 сентября с 10:00 до 12:00. Эксперты расскажут о выходе на монгольский рынок с использованием механизмов Евразийского экономического союза, тарифных преференциях и перспективных направлениях сотрудничества. Также участники получат рекомендации по организации поставок. Регистрация на вебинар

Все мероприятия бесплатны, однако для участия необходима предварительная регистрация на сайте Российского экспортного центра. В Минсельхозе Московской области отмечают, что серия встреч поможет предприятиям получить дополнительные знания о внешнеэкономической деятельности и расширить географию поставок.