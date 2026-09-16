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    Элементы ограничения скорости на дорогах восстановили еще в 4 округах Подмосковья

    Фото: администрация г.о. Люберцы

    Специалисты Мосавтодора привели в нормативное состояние шесть искусственных неровностей на региональных дорогах в четырех округах Подмосковья.

    Ремонт провели на улице Текстилей в Ногинске и Наро-Фоминском шоссе в деревне Акулово Одинцовского округа. В Красногорском округе работы выполнили на улице Аникеевской в селе Николо-Урюпино и на дороге в поселке Инженерный-1.

    Еще два объекта отремонтировали в Коломне — на улице Астахова и на улице Центральной в селе Троицкие Озерки.

    Работы по летнему содержанию региональных дорог продолжаются во всех муниципалитетах. Они направлены на поддержание дорог и элементов дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии.