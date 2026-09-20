Представители промышленных предприятий приняли участие в выборах в Химках

В Химках продолжается голосование за депутатов в Государственную Думу, Московскую областную Думу и муниципальный Совет депутатов. В выборах приняли участие представители промышленных предприятий округа.

Представитель Совета ветеранов НПО «Энергомаш» Елена Мельникова проголосовала на участке в лицее № 15.

«Я представляю Совет ветеранов предприятия „Энергомаш“. У нас в организации 1300 ветеранов. Сотрудники отработали 30, 40, 50 и 60 лет на нашем родном предприятии. Все мы ждали выборы и готовились к ним. Выборы прозрачны, законодательство соблюдено», — отметила Елена Мельникова.

Участок № 3159 посетил заместитель генерального директора МКБ «Искра» Александр Мазуров. Он отметил важность прозрачности и легитимности избирательного процесса.

Всего в округе открыты 118 избирательных участков. На каждом дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок. Участки работают до 20:00, после закрытия начнется подсчет голосов.