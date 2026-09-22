Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Рузе

В понедельник, 21 сентября, взрывотехники специализированного поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» ликвидировали снаряд времен Великой Отечественной войны в Рузском городском округе. Об этом рассказал начальник маневренно-поисковой группы Денис Совенков.

Житель деревни Семенково обнаружил боеприпас при земляных работах на своем участке и сообщил об этом по номеру 112. Прибывшие на место специалисты идентифицировали находку как 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ.

Взрывотехники поместили опасный предмет в защитный контейнер и вывезли его на полигон для контролируемого уничтожения с соблюдением всех норм безопасности.

«Работники поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб Рузского муниципального округа с момента обнаружения боеприпаса и до его полной ликвидации», — заключил Денис Совенков.