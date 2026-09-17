Новую детскую площадку установили на улице Красной в Солнечногорске

Во дворе дома № 125 на улице Красной в Солнечногорске завершили установку новой детской игровой площадки площадью 200 квадратных метров. Пространство оборудовали элементами для детей разных возрастов, и площадку уже посещают ребята из соседних дворов.

На территории разработали грунт, обустроили асфальтовое основание и уложили резиновое покрытие. Также установили ограждение, игровой городок с горкой, качели и карусель. Сейчас подрядчик завершает благоустройство прилегающей территории. Специалисты подсыпают растительную землю и готовят почву для будущего газона.

«Раньше это была транзитная зона, здесь никого не было, и все ходили в наш двор, а теперь наоборот. Сюда приходит много многодетных, дети разных возрастов, и здесь есть чем заняться и тем, кто постарше, и тем, кто помладше — это удобно. Мы этого очень ждали, огромное материнское спасибо», — поблагодарила жительница Солнечногорска Регина Колоева.

Новое общественное пространство создали по программе Министерства благоустройства Московской области. В 2026 году в рамках нее в городском округе установили пять детских игровых площадок.

«Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области шаг за шагом делаем Солнечногорск уютнее. В этом году обновили пять детских игровых площадок, и теперь это пространства, где детям радостно, а родителям спокойно. Мы стремимся, чтобы в каждом дворе было по-семейному тепло и сюда хотелось приходить снова и снова», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Ранее игровые площадки заменили на улицах Баранова, 5, Советской, 11, и Военный городок, 11. Кроме того, на улице Молодежной, 5, модернизировали «губернаторскую» площадку площадью 450 квадратных метров.