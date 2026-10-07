Команда Шатурского энерготехникума победила на конкурсе Мособлэнерго

В аппарате управления «Мособлэнерго» 7 октября наградили победителей и призеров III Соревнований профессионального мастерства среди студентов организаций среднего профобразования. Об этом сообщила компания «Мособлэнерго».

В общекомандном зачете первой стала команда Шатурского энергетического техникума. Второе место заняли учащиеся Щелковского колледжа, третье — студенты Наро-Фоминского техникума. Победителям и призерам вручили кубки, почетные грамоты и ценные призы.

Первый заместитель генерального директора «Мособлэнерго» Максим Долголев поздравил ребят с этим знаменательным событием и пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Заместитель генерального директора — главный инженер «Мособлэнерго» Дмитрий Ковалев отметил, что выпускники — это настоящее и будущее энергетической отрасли.

Соревнования проходили с 22 по 24 сентября на учебно-тренировочном полигоне компании в Ликино-Дулеве. В этом году проект объединил рекордное количество участников — 84 студента в составе 14 команд из профильных колледжей и техникумов. Будущие энергетики выполняли конкурсные задания, разработанные на основе реальных производственных задач.

«Компания «Мособлэнерго» системно развивает партнерские отношения с образовательными организациями региона, ведь именно в аудиториях и мастерских формируется будущее нашей отрасли. Мы видим, как от соревнований к соревнованиям растет уровень подготовки ребят и увеличивается количество студентов, выбирающих целевое обучение и трудоустройство в наших филиалах. Молодые специалисты — это ключевой кадровый потенциал, которому предстоит обеспечивать надежность электросетевого комплекса Подмосковья», — отметил генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

Руководство компании также выразило благодарность педагогическим коллективам и руководителям образовательных организаций за качественную подготовку выпускников. В рамках многолетнего сотрудничества «Мособлэнерго» передает колледжам специализированное электротехническое оборудование для учебного процесса и предоставляет студентам возможность прохождения производственной практики с гарантией последующего трудоустройства.