Новый глава Коломны Верещагин доложил Воробьеву о первых результатах работы

Виктор Верещагин приступил к исполнению обязанностей главы городского округа Коломна и уже начал работу над первоочередными задачами муниципалитета. О кадровом назначении и первых шагах нового руководителя рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании в формате ВКС.

Виктора Верещагина ранее представили в новом качестве на совещании с главами муниципалитетов. До назначения он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Московской области.

В системе регионального управления Виктор Верещагин работает с 2014 года: ранее занимал руководящие посты в Комитете по конкурентной политике, а затем более пяти лет работал в Минздраве Подмосковья.

В ходе ВКС губернатор попросил Верещагина рассказать о первых результатах работы и ситуации в округе.

«Вникаем, подхватываем работу. Задач много. Первичная задача — это, понятно, топка, подача тепла и в социальные учреждения, и в МКД. Плотно занимаемся этим вопросом. Постараемся дать тепло пораньше. Сейчас все топки проведены, замечаний явных нету», — подчеркнул Виктор Верещагин.

Отдельное внимание новый руководитель уделил подготовке Коломны к 750-летию. Вместе с командой он осмотрел историческую часть города и обсудил планы по благоустройству и подготовке округа к юбилейным мероприятиям.

Андрей Воробьев пожелал Виктору Верещагину успехов на новом посту.