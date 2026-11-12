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    В Подмосковье подали более 3 тысяч заявлений на установку рекламных конструкций

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала года на региональном портале госуслуг в Подмосковье подали более трех тысяч заявлений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Услуга «Установка и эксплуатация рекламных конструкций» доступна в разделе «Бизнес» — «Бизнесу» — «Другое». Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы.

    В услугу внедрили сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы, что помогает исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.

    Разрешение выдают в течение 24 рабочих дней, госпошлина составляет 10 тысяч рублей. Аннулировать ранее выданный документ можно бесплатно в течение семи рабочих дней.

    В Московской области установка рекламных конструкций без разрешения запрещена. Получить разрешение или аннулировать ранее выданный документ могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

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