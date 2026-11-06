В Подмосковье подключили к газу 900 домов в СНТ

В Московской области к сетевому газу подключили 900 домовладений в садовых товариществах. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Работы идут по программе социальной газификации, в которую с 2024 года вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов. Всего в программу включили 1 400 садовых товариществ региона.

«Сегодня был пройден важный для нас и жителей рубеж — к газу подключили уже 900 домов в садовых товариществах. Продолжаем работу в этом направлении — в плане на ближайшие 5 лет подключить еще 70 тысяч домовладений Подмосковья», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Сейчас строительные работы ведутся в шести СНТ: «Зубр» в Красногорске, «Горняк 3» в Люберцах, СНТ №3 Коломзавода и СНТ им. И. В. Мичурина-25 в Коломне, «Металлург-3» в Ступине и «Колос» в Подольске. Специалисты прокладывают распределительные газопроводы, устанавливают шкафные регуляторные пункты, врезают сети в действующие и готовят их к пуску газа.

Право на участие в социальной газификации имеют жители СНТ в границах уже газифицированных населенных пунктов — это позволяет подвести ресурс без строительства крупных магистральных сетей. Уточнить, вошло ли конкретное товарищество в программу, можно с помощью интерактивной карты: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map