Подозреваемого в серии краж из магазинов задержали в Электростали

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже товаров из магазинов в Электростали. Одним из похищенных предметов стала продуктовая корзина, которая помогла правоохранителям быстро найти нарушителя.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Карла Маркса. Посетитель набрал несколько бутылок крепкого алкоголя и морепродукты, после чего направился к выходу, не оплатив покупки. Вместе с товарами он прихватил и магазинную корзину.

Директор обратилась за помощью к находившемуся поблизости наряду Росгвардии и описала внешность подозреваемого. Вскоре сотрудники заметили мужчину, который нес при себе похищенную корзину.

Во время разбирательства выяснилось, что в тот же день он, предположительно, аналогичным способом вынес товары еще из одного магазина.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.