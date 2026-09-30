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    Свыше 20 заводов начали строить в Подмосковье в июле

    Фото: Изображение создано при помощи нейросети ChatGPT

    В Московской области с июля возводят более 20 новых производственных объектов, среди которых заводы по выпуску биологически активных добавок, колбас и стройматериалов. О работах рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора региона.

    В Дмитровском округе строят комплекс для производства биологически активных добавок, возведение планируют завершить в 2027 году и реконструируют здания под выпуск колбасных изделий (2028 год).

    В Подольске возводят цех железобетонных конструкций (2028 год), а в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске в 2027 году наладят выпуск элементов мощения для благоустройства.

    В Луховицах в следующем году расширят цех полиуретановых изделий, используемых в изоляции, мебели и автопроме.

    Одним из самых необычных проектов станет цех в Истре по переработке птичьего помета в полезное сырье — его планируют сдать уже в этом году.

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