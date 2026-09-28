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    В Подмосковье 28–30 сентября ожидают высокий класс пожарной опасности

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    С 28 по 30 сентября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    Двадцать восьмого сентября в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Луховицком и Талдомском лесничествах прогнозируют I класс пожарной опасности, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс.

    Двадцать девятого сентября I класс ожидается в Волоколамском лесничестве, III класс — в Виноградовском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

    Тридцатого сентября I класс прогнозируют в Волоколамском лесничестве, III класс — в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах.

    Двадцать седьмого сентября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. В ближайшие дни температура будет плюс 13–15 градусов, ночью — плюс 6–13 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

    В случае обнаружения возгорания в лесном фонде просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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