Школьники Подмосковья напишут всероссийскую олимпиаду «Безопасные дороги»

Фото: Средняя школа № 1 после капитального ремонта в Серпухове. Школа современного образования / Медиасток.рф

В Подмосковье стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Школьники смогут проверить свои знания правил дорожного движения до 25 октября. Задания доступны на образовательной платформе Учи.ру.

Как сообщиил в региональном Минобразования, участниками могут стать ученики 1–9 классов. Олимпиада помогает закрепить знания ПДД и отработать навыки безопасного поведения на дороге. Победители и призеры получат именные дипломы, которые можно использовать для пополнения портфолио при учете индивидуальных достижений.

В открытии соревнования и выполнении первых заданий приняли участие школьники, которые показали высокие результаты при организации олимпиады «Безопасные дороги» в прошлом учебном году.

Во время мероприятия также вручили благодарственные письма руководителям образовательных комплексов, которые отличились высокими показателями.

Соревнование проводится для повышения безопасности детей на дорогах, снижения смертности и травматизма среди несовершеннолетних. Олимпиада «Безопасные дороги» входит в перечень олимпиад Министерства просвещения России.