Подмосковные школьники смогут бесплатно проверить знания по информатике

В Московской области проходит осенняя диагностика по информатике, которая позволит школьникам с пятого по 11-й классы и студентам колледжей бесплатно оценить свою подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Результаты тестирования помогут преподавателям определить текущий уровень знаний как отдельных учеников, так и всего коллектива. На основе полученных данных педагоги смогут при необходимости скорректировать учебные программы.

В этом году специалисты «Яндекс Учебника» разработали задания по четырем ключевым направлениям: цифровая грамотность, алгоритмизация и основы программирования, теоретические основы информатики, а также информационные технологии.

Для включения диагностики в учебный процесс педагогу необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе «Яндекс Учебник» в роли учителя, сформировать электронный классный журнал, добавить в него учащихся и разослать им индивидуальные логины и пароли.

У школьников будет доступ к тестам в личных кабинетах до 30 октября включительно. Задания появятся там автоматически в виде отдельного предмета «Проекты». Преподаватели получат возможность отслеживать промежуточную успеваемость всей группы или каждого студента в режиме реального времени.

Подробная информация об условиях участия размещена на сайте проекта.