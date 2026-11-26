В Подмосковье восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности на 10 дорогах региональной сети. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в городской черте: в Луховицах вблизи остановки «Репинский пруд», в Кашире в микрорайоне Ожерелье у остановки «Школа № 5», в Одинцово в городе Кубинка на улице Армейской и в Люберцах в городе Дзержинский на улице Бондарева.

Кроме того, «лежачие полицейские» отремонтировали в Дмитрове в поселке Василево и селе Трехсвятское, в Орехово-Зуево в деревне Иванцево, в Зарайске в деревне Кобылье, в Кашире в поселке Новоселки и в Красногорске в поселке Архангельское.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, качество работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.