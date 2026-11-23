Почти 850 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье с начала прививочной кампании. Пройти процедуру бесплатно можно в поликлинике по месту прикрепления или непосредственно в образовательном учреждении. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

«Вакцинация позволяет защитить ребенка от тяжелого течения гриппа, его последствий и возможных осложнений. С начала кампании по вакцинации в Подмосковье привились уже почти 850 тысяч детей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед прививкой ребенка осматривает медработник, чтобы исключить возможные противопоказания. Если вакцинацию проводят в школе или детском саду, потребуется письменное согласие родителей или законных представителей.

Чтобы привиться в поликлинике, необходимо записаться на прием к врачу. Это можно сделать через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота Денис в мессенджере «Макс».