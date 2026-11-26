Портал «Стань мамой в Подмосковье» с начала года посетили более 102 тысяч раз, а онлайн-помощником в мире материнства в целом воспользовались свыше 818 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

На портале можно узнать о женском здоровье и подготовке к встрече с малышом, записаться к врачу или на консультацию специалиста онлайн, пройти тесты и опросы для будущих мам, узнать об актуальных государственных выплатах для мам Подмосковья и подробнее о подарочном наборе, а также ознакомиться со списком региональных роддомов и перинатальных центров.

Кроме того, на портале доступны статьи экспертов. Самыми просматриваемыми стали материалы «Подарок или денежная выплата» (более 16 тысяч просмотров), «Выплаты беременным в Московской области» (свыше 12 тысяч просмотров) и «Беременность» (более шести тысяч просмотров).

Перейти на портал можно по ссылке.