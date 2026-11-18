Активистов «Молодой гвардии Единой России» поздравила с годовщиной организации Юлия Купецкая. В торжественной встрече приняли участие депутаты Московской областной думы Денис Перепелицын и Михаил Мурзаков, а также председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

«Молодая гвардия Единой России» объединяет активную и инициативную молодежь, помогает развивать навыки общения и командной работы, учит ответственности и дисциплине. Участие в проектах организации также дает молодым людям возможность проявить себя и получить опыт общественной деятельности.

Мытищинские молодогвардейцы активно участвуют в жизни округа, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, проводят социальные и патриотические акции. За последний год активисты организовали более 100 мероприятий, собрали и отправили на передовую две тонны гуманитарной помощи.

Прозвучали пожелания дальнейшего развития, новых достижений и пополнения команды инициативными ребятами. Поддержка молодежных инициатив и создание возможностей для самореализации остаются важными направлениями работы в округе.