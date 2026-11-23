В Сергиевом Посаде 25 ноября откроется крупнейшая в России постоянная экспозиция «Русская Матрешка». Она разместится в музейном комплексе «Конный двор» и объединит около тысячи предметов из коллекции местного музея-заповедника.

Посетителям представят работы известных мастеров, фотографии, торговые каталоги, народные костюмы и ткани. Экспозиция расскажет об истории игрушки, роли Сергиева Посада в развитии промысла, традиционных центрах производства и современной авторской матрешке.

В выставочное пространство также включили мультимедийные материалы, интерактивную карту России, игры и детскую зону. Некоторые экспонаты покажут впервые.

Для детей организуют интерактивную зону, где можно будет играть в матрешки и другие дидактические игрушки.

Торжественное открытие состоится в 16:00.