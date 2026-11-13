Подмосковные лесничие напомнили правила заготовки дров

Жителям деревень, сел и дачных товариществ, граничащих с лесным фондом, напомнили правила заготовки дровяной древесины. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособллеса».

Заготавливать дрова в Подмосковье можно в любое время года, но только в том лесничестве, где для этих целей выделена делянка. Контроль за рубкой ведут лесничие и лесная охрана. Такие участки есть не во всех лесничествах.

Для собственных нужд нужно заключить договор купли-продажи лесных насаждений. Заявку можно подать через МФЦ Московской области или региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения — 13 рабочих дней с даты регистрации запроса.

Нормативы отпуска древесины: на строительство жилого дома — до 100 куб. м раз в 50 лет, на ремонт или реконструкцию жилья — до 20 куб. м раз в 20 лет, на хозпостройки — до 20 куб. м раз в 10 лет, на отопление — до 10 куб. м ежегодно.

К заявлению нужно приложить копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копию документа о праве пользования или собственности на жилой дом (при ремонте или реконструкции) и документ о полномочиях представителя, если обращается он.

В лесничествах Подмосковья можно купить уже готовые колотые и пиленые дрова. Информация размещена на сайте «Мособллес» в разделе платных услуг.