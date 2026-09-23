Экомониторинг на КПО «Нева» обсудили на встрече с жителями в Солнечногорске

Встреча в формате выездной администрации, посвященная работе КПО «Нева», состоялась 22 сентября в ДК «Поварово» в Солнечногорске. Около 15 жителей задали специалистам вопросы, основная часть которых касалась контроля концентрации вредных веществ на предприятии и в расположенных рядом поселках.

К обсуждению присоединились представители администрации городского округа, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Министерства экологии и природопользования региона, ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечногорску, Единой дежурно-диспетчерской службы и другие специалисты.

Участники встречи рассмотрели варианты контроля экологической ситуации и способы быстрого информирования населения при неблагоприятных последствиях деятельности КПО «Нева». В ходе диалога выяснилось, что установленные датчики мониторинга технически не способны фиксировать некоторые вредные вещества. Определить их наличие можно только с помощью лабораторных исследований.

«В процессе проведения экспертизы были выявлены новые вещества, которые содержатся непосредственно как на территории КПО „Нева“, так и в атмосфере и почве близлежащих населенных пунктов. Возможность выявления этих веществ — это только лабораторный анализ. Определялось, каким образом, с какой периодичностью и как правильно эти лабораторные исследования провести. Решили, что выезд лаборатории в рамках экологического надзора и взятие проб будет осуществляться непосредственно на КПО „Нева“, — рассказал первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Еще одной темой обсуждения стал порядок дальнейшего экологического контроля. Специалисты обсудили, как часто необходимо проводить замеры, отбирать пробы и выполнять лабораторные исследования. Также рассмотрели механизм передачи полученной информации в Центр экологического мониторинга и Единую диспетчерскую службу для оперативного информирования жителей о состоянии окружающей среды.