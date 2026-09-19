Семья с общей трудовой историей в 357 лет пришла на выборы в Подольске

Представители трудовой династии Богатыревых, общий стаж которой составляет 357 лет, приняли участие в выборах в Подольске. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

В семье 12 человек в разные годы работали на Климовском заводе — сначала штамповочном, а после реорганизации специализированно-патронном.

На избирательный участок № 849 пришли Зинаида Богатырева, ее племянница Ираида и дочь Ираиды Галина. Зинаида проголосовала на участке, а две ее родственницы воспользовались дистанционным электронным голосованием.

По итогам второго дня голосования явка в Московской области достигла 38,81%, сообщил Мособлизбирком. На участках проголосовали 32,84% избирателей, среди участников ДЭГ — 83,04%.

Голосование завершится 20 сентября, в Единый день голосования. Жители региона выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы.