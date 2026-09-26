Встречу к годовщине освобождения Полтавы провели в Химках

В зале собрались школьники, их родители и педагоги — вместе они обсудили один из важнейших эпизодов наступления Красной Армии в 1943 году.

«Освобождение Полтавы — это символ крушения надежд врага закрепиться на левом берегу Днепра. Для нас важно, чтобы подрастающее поколение понимало: за каждой такой победой стоял не только героизм солдат, но и выдающийся гений наших полководцев. Проводя такие уроки, мы помогаем ребятам почувствовать масштаб подвига их прадедов и осознать, что история их страны — это летопись беспримерного мужества и силы духа, которую невозможно сломить», — отметила Ирина Спирина.

Участникам рассказали о стратегической роли битвы за Полтаву: после победы на Курской дуге освобождение города стало ключевым этапом сражения за Днепр. Спикеры поделились, как советские подразделения прорвали укрепленные оборонительные линии вермахта и вынудили противника к отступлению. Освобождение Полтавы 23 сентября 1943 года не только вернуло свободу крупному промышленному и культурному центру, но и обеспечило Красной Армии кратчайшие выходы к переправам через Днепр — это во многом предопределило успех последующих наступательных операций.

«Помнить свою историю — значит обладать мощным духовным щитом. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет и правду, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современные защитники Отечества — это прямые наследники славы тех, кто освобождал Полтаву в 1943 году. Мы обязаны воспитывать детей на этих живых примерах, чтобы они гордились своей страной и своим родным городом. Только в единстве поколений заключается истинный успех России», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотическая программа «Успех V единстве поколений» реализуется в Химках ежедневно по инициативе депутатского корпуса. Ее задача — сплотить жителей города разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России и к родному городу.