Более 1,1 млн детей прошли профилактические осмотры в Подмосковье с января

С начала года профилактические медицинские осмотры в Подмосковья прошли более 1,1 миллиона детей. Это на 21 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Обследования позволяют оценить состояние здоровья ребенка, определить его группу здоровья и выявить возможные заболевания на ранней стадии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как отметил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, медосмотры организуют как в поликлиниках, так и в образовательных учреждениях. Это помогает сделать обследования доступнее для родителей.

Состав специалистов зависит от возраста ребенка. В профилактических осмотрах могут участвовать педиатр, детский хирург, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, уролог-андролог, стоматолог, эндокринолог и психиатр.

Если врачи обнаруживают отклонения, ребенка направляют на дополнительное обследование для уточнения диагноза.

Результаты осмотра вносят в электронную медицинскую карту в течение 45 дней после его завершения. Родители могут ознакомиться с заключением в личном кабинете на региональном портале госуслуг.