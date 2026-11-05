Всероссийские соревнования по конькобежному спорту проведут в Коломне

В Конькобежном центре «Коломна» стартовали всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок 18–19 лет. С 5 по 7 ноября за медали поборются 166 спортсменов из более чем 20 регионов России и Республики Беларусь, сообщили в РИАМО.

Участникам предстоит выступить на дистанциях от 500 до 3000 метров, а также в командных спринтах, гонках и масс-старте. Турнир станет первым из четырех отборочных этапов к первенству России.

«Старты проходят в рамках серии этапов, на которых конькобежцы набирают рейтинговые очки и борются за возможность выступить на Первенстве России в Челябинске. Кроме того, некоторые спортсмены используют эти соревнования как подготовку к международным стартам, на которые получили допуск», — рассказал главный судья соревнований Максим Салов.

Уже в первый день участники начали обновлять личные рекорды. Высокое качество коломенского льда отметил московский конькобежец Лев Исаев, выступивший на дистанции 500 метров.

«Я очень хорошо пробежал для себя, показал лучший результат. Лед сегодня очень хороший, впечатления положительные», — поделился спортсмен.

После Коломны отборочные соревнования продолжатся в Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове. По итогам четырех этапов определят участников первенства России на отдельных дистанциях, которое пройдет в Челябинске с 10 по 14 марта 2027 года.

Организаторами турнира выступают Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту.