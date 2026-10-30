В Московской области наградили победителей премии «Человек труда»
В подмосковном отделении «Единой России» в Реутове наградили победителей регионального этапа Национальной премии «Человек труда». В этом году на премию подали 98 заявок по шести номинациям, победителями стали 18 человек.
Премия отмечает специалистов, добившихся высоких результатов в профессии, наставников, молодых сотрудников и трудовые династии.
«В современном ритме жизни мы порой забываем о тех, кто посвятил себя любимой профессии и главному — передаче своего опыта. Премия „Человек труда“ объединяет самые разные сферы — от науки и промышленности до сельского хозяйства и культуры. Важно вовремя оценить и поддержать этих людей, чтобы наша молодежь смотрела на них, брала пример и училась», — отметил секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Победительница премии в номинации «Молодой специалист» — Надежда Балаева из «Щелково Агрохим» пришла работать на предприятие в 2018 году после Тимирязевской академии. Первое знакомство с предприятием переросло в большую любовь к профессии.
«Самое ценное в моей работе — видеть, как исследования превращаются в реальную помощь. Каждый день мы в лаборатории проводим опыты, чтобы помочь аграриям получать хороший, здоровый урожай. И мне очень нравится передавать этот опыт студентам, которые приходят к нам на практику», — отметила Надежда.
Начав с позиции лаборанта, она со временем возглавила исследовательскую группу. Одним из крупных проектов с ее участием стало создание нового научного центра биологических исследований «Щелково Агрохим», где специалисты могут проводить исследования круглый год, испытывать средства защиты растений и работать с современными технологиями в сельском хозяйстве.
Юлия Моняк из Мытищ победила в номинации «Семейные трудовые династии» — она работает в конструкторском бюро кабельной промышленности (АО «ОКБ КП»), как и ее мама — Татьяна Моняк. Общий стаж династии на предприятии — больше 60 лет. Татьяне Георгиевне за многолетний труд присвоено звание «Ветеран труда ОКБ КП».
«Это не просто работа — это наша жизнь. Здесь начинала моя мама, потом пришла я, а сегодня в бюро трудится уже моя дочь Ксения. У нас втроем больше 60 лет стажа. Приятно сознавать, что наша семья из поколения в поколение вкладывает силы в развитие родного города», — отметила Юлия Моняк.
Герман Ларишев из Мытищ работает художником на фабрике «Федоскино». Его отец, Геннадий Ларишев — народный художник России, преподаватель Федоскинской школы миниатюрной живописи. Именно в мастерской отца, по словам художника, начался его творческий путь.
«Сейчас для меня важно не только писать самому, но и передавать этот опыт молодежи. Учить традиционной технике непросто, но без этого промысел не будет жить», — отметил Герман Ларишев.
Победу ему принесла номинация «Совет ветеранов». На фабрике Герман Ларишев работает с 1984 года — больше 40 лет. Сегодня он ведущий художник-миниатюрист промысла во втором поколении, член Союза художников России с 1993 года и член художественного совета фабрики.
В номинации «Технологический лидер» победил генеральный директор ООО «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков из Пушкино. В номинации «Лучший наставник» победила Ангелина Смирнова из Щелкова — заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области. Победу в номинации «Трудовое и патриотическое воспитание» одержал Сергей Харламов, заместитель директора Молодежного центра Электростали.
Победители регионального этапа представят Московскую область на федеральном уровне.
Одной из ключевых задач народной программы «Единой России» является создание условий для профессионального роста, развития и признания талантливых работников и коллективов, которые делают экономику сильнее. Премия «Человек труда» — прямое воплощение этого подхода: она помогает поддержать людей, чей ежедневный труд обеспечивает технологический суверенитет и устойчивое развитие региона.