В Московской области наградили победителей премии «Человек труда»

В подмосковном отделении «Единой России» в Реутове наградили победителей регионального этапа Национальной премии «Человек труда». В этом году на премию подали 98 заявок по шести номинациям, победителями стали 18 человек.

Премия отмечает специалистов, добившихся высоких результатов в профессии, наставников, молодых сотрудников и трудовые династии.

«В современном ритме жизни мы порой забываем о тех, кто посвятил себя любимой профессии и главному — передаче своего опыта. Премия „Человек труда“ объединяет самые разные сферы — от науки и промышленности до сельского хозяйства и культуры. Важно вовремя оценить и поддержать этих людей, чтобы наша молодежь смотрела на них, брала пример и училась», — отметил секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Победительница премии в номинации «Молодой специалист» — Надежда Балаева из «Щелково Агрохим» пришла работать на предприятие в 2018 году после Тимирязевской академии. Первое знакомство с предприятием переросло в большую любовь к профессии.

«Самое ценное в моей работе — видеть, как исследования превращаются в реальную помощь. Каждый день мы в лаборатории проводим опыты, чтобы помочь аграриям получать хороший, здоровый урожай. И мне очень нравится передавать этот опыт студентам, которые приходят к нам на практику», — отметила Надежда.

Начав с позиции лаборанта, она со временем возглавила исследовательскую группу. Одним из крупных проектов с ее участием стало создание нового научного центра биологических исследований «Щелково Агрохим», где специалисты могут проводить исследования круглый год, испытывать средства защиты растений и работать с современными технологиями в сельском хозяйстве.