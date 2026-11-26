В Подмосковье началась регистрация на Всероссийскую олимпиаду для школьников «Путь в IT», направленную на развитие интереса к математике, информатике и современным цифровым технологиям. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Участие для учеников 5–11 классов бесплатное. Для 8–11 классов подготовлены практические задания по программированию, разработке алгоритмов и работе с данными, составленные с учетом формата ОГЭ и ЕГЭ. Для 5–7 классов проводится отдельное соревнование с игровыми заданиями на логику, анализ информации и поиск закономерностей — без навыков программирования.

Все этапы пройдут онлайн. Для первого тура потребуется любое устройство с доступом в интернет, для финала — компьютер с камерой и интернетом.

Регистрация на участие и подробная информация об олимпиаде по ссылке.