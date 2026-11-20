В муниципальном округе Чехов подвели итоги экологической работы и определили задачи на будущий год. Глава округа Михаил Собакин обсудил с профильными специалистами борьбу с борщевиком Сосновского, расчистку водоемов, обращение с твердыми коммунальными отходами и озеленение территорий.

В этом году в Чехове обработали от опасного инвазивного растения 158,8 гектара пораженных земель. Работы шли в два этапа — с 15 мая по 25 июля и с 20 июля по 30 сентября.

Специалисты применили комбинированный подход: химический метод и механическое удаление по принципу «двойного удара». Одну и ту же территорию обрабатывают дважды с интервалом в месяц, чтобы уничтожить растение вместе с корневой системой. На 2027 год запланирован контракт на обработку 153,14 гектара.

Для улучшения состояния водоемов сформирован перечень из девяти участков русел. В него вошли Вокшинка в Васькино, Чалвенка в Ходаево и Венюково, Сухая Лопасня в Манушкино, Рожайка в Любучанах и Дубинино, а также Жабка, Бобровка и Никожель. По каждому объекту выполнены замеры и подготовлены сметы — предложения направлены в проект бюджета на 2027 год.

В сфере ТКО сохраняется усиленный контроль. За год выявлено 465 нарушений, 446 из них приняты Минчистоты, а штрафы пополнили бюджет более чем на 4,2 миллиона рублей. Приведены в порядок площадки на улицах Дорожной и Левского, в деревнях Чепелево, Малое Петровское и Васькино. Еще 72 объекта нуждаются в ремонте, а в 2027 году подрядчики модернизируют 13 контейнерных площадок.

В 2026 году в округе высадили более 600 саженцев, включая туи, в парках, скверах и на территориях школ и детских садов. В акциях участвовали свыше 500 жителей.

«Экология — это не разовые акции, а системная ежедневная работа», — отметил глава округа Михаил Собакин.