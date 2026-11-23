Конкурс состоялся в рамках конференции «Судьба семьи в судьбе страны», а организатором выступил Международный научно‑методический центр. На площадке университета встретились школьники Москвы и Подмосковья, воспитанники кадетских корпусов и студенты — все, кто искренне дорожит памятью о своих предках и хочет сохранить семейную историю.

Участники кропотливо работали с семейными архивами: изучали старые фотографии, письма, документы и воспоминания родных. Так, шаг за шагом, они восстанавливали родословные и показывали, как личные судьбы тесно переплетаются с историей всей страны.

Казачата четвертого класса центра образования № 21 Ногинска под наставничеством Снежаны Власовой, заместителя атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи, глубоко погрузились в историю рода и сумели ярко, глубоко и уважительно рассказать о своих корнях.

Михаил Полуянов и Артур Куринских — родовые казаки: их исследования отличались особой основательностью. Ребята представили богатейшие родословные и детально проследили боевые пути своих предков, показав, как казачьи традиции и служение Отечеству передавались из поколения в поколение. Дмитрий Первушин и Михаил Румянцев посвятили свои работы трудовым и боевым подвигам родных. Им удалось убедительно показать, как история одной семьи становится живой частью большой истории России — через конкретные судьбы, поступки и решения, которые формировали судьбу страны.