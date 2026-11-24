Партнерами учебных заведений Китайской Народной Республики стали Внуковская и Останкинская школы, образовательный комплекс «Некрасовский» и лицей № 4. Документы подписали во время стажировки руководителей школ Подмосковья, которая проходила с 12 по 20 ноября.

Партнером Внуковской школы стала средняя школа № 1 Нанкина, комплекса «Некрасовский» — начальная школа Шансянь Ванкэ города Уси. Останкинская школа будет сотрудничать с филиалом Тебэй средней школы Кэлихуа в Нанкине, а лицей № 4 — с основной общеобразовательной школой Шэшань района Цися того же города.

Сотрудничество предполагает совместные образовательные проекты, обмен педагогическими методиками и онлайн-встречи школьников. В Нанкине делегация также участвовала в китайско-российском образовательном форуме и церемонии установления партнерских связей по проекту «Тысяча школ рука об руку».

За время поездки представители Дмитровского округа посетили восемь образовательных учреждений Шанхая, Нанкина и Пекина. Основное внимание уделили техническому образованию и применению искусственного интеллекта на занятиях. Участники изучили, как китайские школьники работают над инженерными проектами, а учителя используют нейросети для оценки знаний и отслеживания индивидуального прогресса учеников.

В экспериментальной школе «Цзинси» Пекинской школы «Цзиншань» делегации показали лаборатории робототехники, мастерские и испытательные площадки. Представители округа познакомились с разработками учеников и приняли участие в игре с роботами-футболистами.

«Хотелось бы, чтобы результат этой поездки ребята увидели на своих занятиях: смогли попробовать новые инженерные задачи, собрать и испытать собственную разработку, поработать над общим проектом со сверстниками из Китая. У наших педагогов теперь есть прямые контакты с коллегами и возможность обмениваться опытом. Важно выбрать то, что будет полезно нашим школам, и применять на практике», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Идеи, с которыми участники познакомились на стажировке, планируют использовать при развитии технических кружков и инженерных занятий в школах округа.