С начала 2026 года жители Московской области оформили в электронном виде более 18,5 тысячи справок об участии в приватизации жилых муниципальных помещений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Документ нужен для бесплатной приватизации жилья, если с 4 июля 1991 года до вселения в квартиру у гражданина была смена места жительства. Также справка требуется для подтверждения права на приватизацию или в рамках судебных разбирательств по жилищным спорам.

Совершеннолетние граждане РФ могут участвовать в приватизации один раз в жизни.

Чтобы получить документ, достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА, зайти в раздел «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки» и заполнить электронную форму. В услугу внедрен искусственный интеллект: он распознает прикрепленные к заявке документы и выявляет некорректно загруженные файлы, чтобы пользователь мог исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.

Услуга предоставляется бесплатно, срок подготовки документа — три рабочих дня. Результат поступает в личный кабинет заявителя.