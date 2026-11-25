В поселке Поварово городского округа Солнечногорск продолжаются работы по капремонту детского сада № 27 «Елочка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

Строители наполовину завершили демонтажные работы. Сейчас на объекте трудятся 31 рабочий и два инженерно-технических специалиста, задействовано две единицы техники.

Работы идут по госпрограмме Московской области за счет средств регионального бюджета. Детский сад площадью 1 715,7 кв. м ждет полный комплекс работ — от демонтажа до монтажа инженерных систем, фасадных и кровельных работ и благоустройства территории.

Сейчас строители ведут демонтаж внутренних конструкций — полов и потолков, окон и дверей, сантехнического оборудования и кровли. Планируемый срок завершения работ — 2027 год.